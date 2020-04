Κοινωνία

Επιστροφή στα θρανία: Ανήσυχοι οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Είναι αμφίβολο αν τα παιδιά θα ακολουθήσουν πιστά τα μέτρα προστασίας. Κίνδυνος μετάδοσης του ιού σε ηλικιωμένα μέλη των οικογενειών.