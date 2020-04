Κοινωνία

Ένοπλες Δυνάμεις: παράταση των μέτρων για τον κορονοϊό

Μέχρι πότε παρατείνονται τα μέτρα στο σύνολο τους. «Οδικός χάρτης» για την σταδιακή απόσυρση τους.

Σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, με τη συμμετοχή των Αρχηγών των γενικών επιτελείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, καθώς και των διευθυντών Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και των Κλάδων των ΕΔ, αποτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα μέχρι στιγμής ληφθέντα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας στις ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, δεδομένων των αποφάσεων και κατευθύνσεων του υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης για το θέμα, αποφασίστηκε η παράταση ισχύος του συνόλου των ήδη ληφθέντων μέτρων μέχρι την 4η Μαΐου 2020.

Επίσης και κατά την διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκε λεπτομερώς ο «οδικός χάρτης» σταδιακής απόσυρσης των ληφθέντων μέτρων και η εν χρόνω επαναφορά στην κανονικότητα σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας σε σύμπλευση και με βάση τις κατευθύνσεις των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας.