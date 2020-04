Κοινωνία

“Συναγερμός” για φωτιά σε διαμέρισμα

Άμεση η κινητοποίηση των στελεχών της Πυροσβεστικής, που έσπευσαν επί τόπου.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, μετά απο ειδοποιηση για φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

H πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Ευφορίωνος και Ιβύκου, στο Παγκράτι.

Επι τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

