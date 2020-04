Κοινωνία

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αθηνών – Κορίνθου (βίντεο)

Αναποδογύρισε φορτηγάκι. Ποια η κατάσταση του οδηγού...

Σε... "πεδίο μάχης" παρέπεμπε η Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα το απόγευμα του Σαββάτου.

Φορτηγάκι που κινείτο στο 63ο χιλιόμετρο της Αθηνών – Κορίνθου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και αναποδογύρισε. Για καλή του τύχη ο οδηγός του μικρού φορτηγού είναι καλά στην υγεία του.

Το αποτέλεσμα της ανατροπής ήταν να κλείσει ο δρόμος και η κίνηση των αυτοκινήτων να γίνεται μόνο από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Το μικρό “στραπατσαρισμένο” φορτηγό απομάκρυνε από το οδόστρωμα γερανός και η κυκλοφορία επανήλθε σε ρυθμούς... καραντίνας

ΠΗΓΗ: Korinthos.gr