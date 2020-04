Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: δεν θα ξαναπάρουν όλοι τα 800 ευρώ

Με ποια κριτήρια και όρους θα δοθεί πάλι βοήθημα σε υπαλλήλους, ελ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Το «μαξιλάρι» και η ανάγκη για αξιοποίηση των διαθέσιμων από τα μέσα Απριλίου.

Για «δημοσιονομικές σκοτούρες» λόγω της κρίσης του κορονοϊού, έκανε λόγο ο Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Αναφορικά με τα ταμειακά διαθέσιμα και την αξιοποίηση τους, ο Υφυπ. Οικονομικών είπε ότι «το 2015, όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, 15 δις ευρώ και άλλα 24 δις στο ΤΧΣ. Στην συνέχεια αυτά μειώθηκαν λόγω και της αξίας των μετοχών κτλ. και φτιάχτηκε αργότερα το «μαξιλάρι διαθεσίμων», το οποίο δεν έχει πειραχτεί».

Όπως τόνισε ο κ. Σκυλακάκης, «τα ταμειακά διαθέσιμα έχουν χρησιμοποιηθεί περίπου από τα μέσα του μήνα, καθώς έχουμε μια σημαντική μείωση των εσόδων και πρέπει να καλυφθούν δαπάνες», αναφέροντας τις επιστροφές φόρου, τα επιδόματα των 800-600- 400 ευρώ και δαπάνες για τον πρωτογενή τομέα, καθώς και δαπάνες που πρώτα πρέπει να γίνουν και μετά να γίνει είσπραξη των χρημάτων για αυτές από την ΕΕ, με το ύψος τους να ξεπερνά τα 2 δις.

Σε ότι αφορά την χρηματοδότηση επιχειρήσεων, είπε ότι θα λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως το ύψος των παροχών από το Κράτος την περίοδο της κρίσης λόγω κορονοϊού και το ποσοστό της μείωση του τζίρου των εν λόγω επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι για την χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις έχει οριστεί πλαφόν στις 500.000 ευρώ.

Για τα 800 ευρώ

«Τον Μάιο ξεκινά το άνοιγμα της οικονομίας, συνεπώς πρέπει να δούμε πως η βοήθεια που δίνεται θα δοθεί ξανά και θα αξιοποιηθεί με στόχο την ενίσχυση της εργασίας αντί για την αναστολή της εργασίας, πως θα βοηθήσουμε δηλαδή τις επιχειρήσεις να κρατήσουν και να βάλουν τους εργαζόμενους στην δουλειά», ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης για το επίδομα των 800 ευρώ, λέγοντας ακόμη ότι «ξεκίνησε σε διαφορετικούς χρόνους η αναστολή των συμβάσεων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων τον Μάρτιο», καθώς και ότι «τα 800 ευρώ που ελήφθησαν, καλύπτουν το διάστημα έως το τέλος Απριλίου».

Όπως συμπλήρωσε, «Καθώς αρκετοί θα επιστρέψουν στις δουλειές τους τον Μάιο, θα προσμετρηθεί και ο χρόνος που θα μείνουν εκτός εργασίας μετά τις 30 Απριλίου».

Σε ότι αφορά το επίδομα των 600 ευρώ για τους επιστήμονες, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι θα δοθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ για τυχόν επανάληψη του ανέφερε είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί, καθώς οι περισσότεροι θα δραστηριοποιηθούν τον Μάιο.

Για την στήριξη επιχειρήσεων

Για τις επιχειρήσεις και την στήριξη τους, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι υπάρχουν εργαλεία που ακόμη δεν έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται, όπως τα δάνεια προς επιχειρήσεις με εγγυοδοσία του Δημοσίου – που θα ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου - και η ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων από τα επιτόκια δανείων τους, καθώς και οι χορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ακόμη, όπως είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών, θα υπάρξει δεύτερη φάση στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή στην οποία θα ληφθεί υπόψη και η μείωση του τζίρου τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Το κλειδί της επόμενης φάσης θα είναι η επιδότηση της εργασίας και η αξιοοποίηση διάφορων εργαλείων για την τόνωση της απασχόλησης. Το άνοιγμα της αγοράς θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από την συμπεριφορά των ανθρώπων, καθώς αν πειθαρχήσουμε όλοι στα μέτρα που θα μας πουν οι λοιμωξιολόγοι, τότε θα λειτουργήσει η οικονομία χωρίς πισωγυρίσματα και θα πάμε με μεγαλύτερη δυναμική στην ανάπτυξη που περιμένουμε το 2021. Η πειθαρχία από όλους θα βοηθήσει και στην προσέλκυση επενδύσεων, η οποία θα συμβάλλει και στις θέσεις εργασίας.