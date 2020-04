Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όπως πριν βγαίνοντας από το σπίτι (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ για τα όσα μας περιμένουν μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.