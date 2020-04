Πολιτισμός

Αμφίπολη: Επίσπευση των έργων στον αρχαιολογικό χώρο (εικόνες)

Τηλεδιάσκεψη για την πορεία των έργων ζήτησε η Υπουργός Πολιτισμού. Η εικόνα του αρχαιολογικού χώρου.

«Να επισπευσθούν, χωρίς καμία καθυστέρηση τα άμεσα έργα, οι χωματουργικές εργασίες και η ανάθεση της στατικής και γεωτεχνικής μελέτης του μνημείου, στην Αμφίπολη» ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρουσία του γ.γ. Πολιτισμού Γ. Διδασκάλου, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη στην τηλεδιάσκεψη που έκανε για τον έλεγχο της προόδου των εργασιών στην Αμφίπολη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η κ. Μενδώνη τόνισε στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ: «Πρέπει να προχωρήσετε ταχύτατα στις αναγκαίες εργασίες αντιστήριξης, καθώς και στα έργα για προστασία από όμβρια ύδατα, τη στατική και γεωστατική μελέτη στον περίβολο του μνημείου Μνημείων και να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες στα λίθινα στοιχεία, στη θύρα και στα φτερά των Σφιγγών».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η υπουργός σημείωσε ότι «αυτό το τμήμα των ερευνών είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για το ΥΠΠΟΑ επειδή ενέχει καινοτόμα στοιχεία και ο χαρακτήρας του είναι πειραματικός αφού επιχειρούμε να αποτυπωθούν τα κινητά και ακίνητα ευρήματα με τεχνολογία laser scanner, για ασφαλή και έγκυρη τεκμηρίωση, ενώ στη γεωλογική-γεωμορφολογική μελέτη της ευρύτερης περιοχής του λόφου Καστά και του Λόφου 133 προγραμματίζεται η χρήση της μεθόδου LIDAR». Επίσης, όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟΑ, άμεσα θα αρχίσουν οι εργασίες πεδίου, με σωστικό καθαρισμό. Η Υπουργός δήλωσε ότι οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην πρώτη ζώνη θα κηρυχθούν άμεσα προς απαλλοτρίωση και η δαπάνη θα καλυφθεί από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

«Στην Χριστιανική Ακρόπολη της Αμφίπολης», συνεχίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, «έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το σύνολο των διαγωνισμών για την ανάδειξη των Παλαιοχριστιανικών βασιλικών. Το ποσοστό απορρόφησης φτάνει σχεδόν στο 70%. Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», με επικεφαλής την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες αποψιλώσεις, καθώς και η χάραξη του συνόλου των διαδρομών. Επίσης, έχει δρομολογηθεί η κατασκευή των διαδρομών και, πιο συγκεκριμένα, έχουν διαστρωθεί όλες οι διαδρομές στην Ακρόπολη, τα γεωυφάσματα και οι γεωκυψέλες, καθώς και η πλήρωση των γεωκυψελών με αδρανή υλικά. Δρομολογούνται άμεσα οι σχετικές ενέργειες για τις λοιπές απαραίτητες προμήθειες για την εκτέλεση του έργου».

«Συγκεκριμένα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, «έχει γίνει η επιλογή του εικονογραφικού υλικού για το σύνολο των πινακίδων που θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν στον αρχαιολογικό χώρο. Εντός των προσεχών ημερών υπογράφονται οι συμβάσεις για την προμήθεια μικρών καθιστικών, μεταλλικών κάδων και μεταλλικών στοιχείων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη κατασκευή δύο ραμποκλιμάκων, οι οποίες θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών στον κυκλικό προμαχώνα που είναι πλησίον του Μουσείου της Αμφίπολης».