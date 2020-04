Οικονομία

Πετρέλαιο: νέα “βουτιά” του αμερικανικού αργού

Ένας σημαντικός παίκτης άρχισε να πουλάει μαζικά προθεσμιακά συμβόλαια για την αγορά μαύρου χρυσού. Ποιοι οι λόγοι της συνεχιζόμενης δραματικής πτώσης των τιμών.

Η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού πετρελαίου υποχωρούσε κατά 14% και πλέον σήμερα στην ασιατική αγορά, καθώς ένας σημαντικός παίκτης άρχισε να πουλάει μαζικά προθεσμιακά συμβόλαια για την αγορά μαύρου χρυσού.

Η τιμή του βαρελιού του «light sweet crude», ή WTI, αμερικανικού αργού αναφοράς, βυθίστηκε κατά 14,8%, στα 10,88 δολάρια, αφού ήδη απώλεσε το ένα τέταρτο της αξίας του την προηγουμένη, με φόντο τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τη χωρητικότητα των αποθηκευτικών υποδομών, άρα τη δυνατότητα να κρατηθεί στοκ. Η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας, αργού αναφοράς στη διεθνή αγορά, κατέγραφε πτώση 4,4%, στα 19,10 δολάρια.

Οι λόγοι της συνεχιζόμενης δραματικής πτώσης των τιμών θεωρείται πως είναι η εξαιρετικά μειωμένη ζήτηση, εξαιτίας των περιορισμών στις μεταφορές και στην οικονομική δραστηριότητα που επιβλήθηκαν απ’ άκρου σ’ άκρο του πλανήτη, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, και στο γεγονός ότι η παραγωγή δεν αναπροσαρμόστηκε επαρκώς. Τη σημερινή πτώση πυροδότησε το γεγονός ότι το United States Oil Fund, μεγάλος παίκτης στην αγορά, ανακοίνωσε ότι πουλάει όλα τα προθεσμιακά συμβόλαια που διακρατεί για παραδόσεις τον Ιούνιο.

Επενδύοντας σε πιο συμβόλαια πιο μακροπρόθεσμης παράδοσης, το ταμείο αυτό έθεσε υπό μεγάλη πίεση τα προθεσμιακά συμβόλαια με ημερομηνία παράδοσης τον Ιούνιο, επισήμαναν αναλυτές. Η αναγγελία αυτή φέρνει επίσης στο φως πως επιμένουν οι ανησυχίες για τη δυναμικότητα των υποδομών αποθήκευσης αργού. Η πώληση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αυτή, που ο Στίβεν Ίνις της AxiCorp χαρακτήρισε «εκπληκτική», εν μέρει οφείλεται κατά τη γνώμη του στο γεγονός πως οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι «γεμίζουν ταχύτατα». Η απόφαση του United States Oil Fund σηματοδοτεί «τεράστια στρέβλωση των τιμών μεταξύ του Ιουνίου και του Ιουλίου», πρόσθεσε ο ίδιος. Η τιμή του βαρελιού του WTI προς παράδοση τον Ιούλιο ανερχόταν σήμερα σε πάνω από 18 δολάρια το βαρέλι.

Οι ανησυχίες για την δυναμικότητα των υποδομών αποθήκευσης αναίρεσε την ανακούφιση της πίεσης χάρη στη συμφωνία για τη μείωση της παραγωγής στα μέσα του μήνα και τον τερματισμό του πολέμου τιμών της Ρωσίας και της Σαουδικής Αραβίας. Οι τιμές κέρδισαν αρχικά έδαφος (η τιμή του WTI είχε φθάσει βαθιά σε αρνητικό έδαφος την περασμένη εβδομάδα) παραμένουν όμως στο χαμηλότερό επίπεδο των τελευταίων ετών.