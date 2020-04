Οικονομία

Σκληρή κόντρα Σταϊκούρα – Τσακαλώτου

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του προκατόχου του.

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα.

Ο κ. Τσακαλώτος σε ανάρτηση του στο διαδίκτυο αναφέρει τα εξής:

Ο κ. Σταϊκούρας είπε χθες ότι «οι μαξιμαλιστικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ οδηγούν τη χώρα σε μνημόνια».

Έλεγα να του απαντήσω αύριο στη Βουλή, αλλά ενημερώθηκα ότι η συζήτηση μας, για την ερώτηση που του κατέθεσα για την μεσαία τάξη, αναβλήθηκε για την Δευτέρα.

Επειδή δεν μου αρέσει να αφήνω πράγματα να αιωρούνται:

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εμπροσθοβαρές πακέτο -το οποίο φυσικά δεν εξαντλεί όλον τον διαθέσιμο χώρο- είναι η μόνη πρόταση που εξασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε δυσθεώρητη μείωση του ΑΕΠ. Και άρα ότι δεν θα έχουμε δυσθεώρητη αύξηση του λόγου χρέος/ΑΕΠ. Και άρα δεν θα οδηγηθούμε σε νέα μνημόνια.

Ο κ. Σταϊκούρας θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Ειδικά από την στιγμή που ήταν βουλευτής της ΝΔ η οποία έβαλε τις βάσεις για το πρώτο μνημόνιο, αλλά και υπουργός που εφήρμοσε το δεύτερο και παγίδεψε την χώρα για το τρίτο (όπως άλλωστε προκύπτει αν κάποιος μελετήσει προσεκτικά τα στοιχεία που ο ίδιος κατέθεσε).

Την περίοδο 2008-2014 η χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ της. Αν ο κ. Σταϊκούρας δεν εμπλακεί με την - πλούσια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα - συζήτηση για την ανάγκη λήψης εμπροσθοβαρών μέτρων, κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία ως ο Υπουργός που έχει συμβάλει σε αθροιστική μείωση του ΑΕΠ με ποσοστά αυτοδυναμίας 40%.

Η υστεροφημία του κ. Σταϊκούρα δεν είναι βέβαια η πρώτη προτεραιότητα μου. Το να μην ξανακαταρρεύσει η χώρα όμως είναι.

Σταϊκούρας: σε ιδεολογικοπολιτική σύγχυση ο Τσακαλώτος

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, ο οποίος απαντώντας στον προκάτοχο του, υποστηρίζει τα εξής:

«Οι συνέπειες της πανδημίας στις οικονομίες είναι πανθομολογούμενες και βαριές. Βαριές θα είναι και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Η Κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο της, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δέσμες παρεμβάσεων, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Συζητούμε συνεχώς με φορείς και παράγοντες της οικονομίας, ώστε να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις, εντός των υφιστάμενων, στενών, περιθωρίων.

Λυπούμαι που ο κ. Τσακαλώτος, ευρισκόμενος σε ιδεολογικοπολιτική σύγχυση, αυτοαποκλείεται από την, εθνικά αναγκαία διαδικασία, της σοβαρής ανταλλαγής απόψεων. Διαδικασία που πρέπει να γίνεται χωρίς τάσεις επιβολής, εξάρσεις προσβολών και ατεκμηρίωτου επιστημονικού και πολιτικού ελιτισμού.

Με εκπλήσσει που η σύγχυση τον έχει οδηγήσει να περιλαμβάνει σε δηλώσεις του ψευδή στοιχεία (π.χ. μου επιρρίπτει ψευδώς ευθύνες για τη σειρά των μνημονίων, ειδικά δε του τρίτου, στο οποίο, όπως όλοι οι πολίτες γνωρίζουν, οδηγήθηκε η χώρα εξαιτίας των ανεύθυνων επιλογών της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και φέρει τη δική του υπογραφή).

Δυστυχώς για τον κ. Τσακαλώτο, η μέχρι σήμερα ιστορία έχει γραφεί. Δεν έχει ανάγκη από συγγραφείς σκοπιμοτήτων. Εμείς δεν θα παρασυρθούμε από την πολιτική “τρικυμία” του.

Θα συνεχίσουμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, με αίσθημα δικαίου και αλληλεγγύης, χωρίς έπαρση, να αγωνιζόμαστε, για να βγει η χώρα όρθια από αυτή την κρίση.