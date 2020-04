Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Στην ατζέντα η νέα κανονικότητα και η μετά-κορονοϊό εποχή

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης, και τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν.

Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στα θέματα της συνεδρίασης περιλαμβάνεται η ενημέρωση για υγειονομικά και οικονομικά θέματα σχετικά με τον κορονοϊό, στον απόηχο και των ανακοινώσεων που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το σχέδιο μετάβασης στη νέα κανονικότητα μετά τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων από τις 4 Μαΐου.

Ωστόσο στην ατζέντα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου βρίσκονται νομοσχέδια που αφορούν τη μετά-κορονοϊό εποχή.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα γίνει από τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς:

Παρουσίαση νομοσχεδίου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.

Παρουσίαση νομοσχεδίου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για χωροταξία και πολεοδομία.

Παρουσίαση νομοσχεδίου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παρουσίαση νομοσχεδίου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ.

Παρουσίαση νομοσχεδίων Υπουργείου Δικαιοσύνης για α) ενσωμάτωση Οδηγιών ΕΕ και β) Επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης και δικονομία Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παρουσίαση νομοσχεδίου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την απλοποίηση των διαδικασιών στο πεδίο της ύλης του Υπουργείου