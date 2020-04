Πολιτισμός

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας ...μας χτυπά την πόρτα!

Η διαδικτυακή δράση του Αρχαιολογικού Μουσείου εγκαινιάζεται στις 18 Μαΐου, με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

«Όταν ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στο Μουσείο, πάει το Μουσείο στον κόσμο του». Με αυτή τη φράση, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας «συστήνει» στο κοινό μια νέα διαδικτυακή του δράση, με τίτλο «Το Μουσείο χτυπά την πόρτα σας».

Στο πλαίσιο της δράσης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Μουσείου στο facebook, «κάθε εβδομάδα, οι άνθρωποι του Μουσείου Πέλλας, αρχαιολόγοι και συντηρητές, θα δημιουργούν μια μεγάλη διαδικτυακή συντροφιά και θα σας ταξιδεύουν στον μαγικό κόσμο του Μουσείου, παρουσιάζοντας ξεχωριστά εκθέματα και την ιστορία τους, την τέχνη της συντήρησής τους και την περιπέτεια του στησίματος μιας αρχαιολογικής έκθεσης».

Η δράση εγκαινιάζεται στις 18 Μαΐου, με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων και θα διαρκέσει «έως τη μέρα που θα μας επιτραπεί να σας υποδεχτούμε ξανά στους χώρους μας», αναφέρεται. Την έναρξη της δράσης θα κάνει η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, Δρ. Ελισάβετ Τσιγαρίδα, τη Δευτέρα 18 Μαΐου και τη «σκυτάλη» θα πάρουν οι συντηρητές και οι αρχαιολόγοι της Εφορείας. Το ακριβές πρόγραμμα των δράσεων θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ η δράση θα είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού καναλιού του Μουσείου στο youtube.