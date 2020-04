Κοινωνία

Διευκρινίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού

Τι θα ισχύσει για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο που έχουν παιδιά έως 15 ετών. Απαντήσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Διευκρινίσεις για τη χρήση της άδειας ειδικού σκοπού στο δημόσιο έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο Star. Όπως είπε οι εργαζόμενοι στο δημόσιο που έχουν παιδιά μέχρι 15 ετών, τις ημέρες που τα παιδιά τους βρίσκονται στο σπίτι, θα μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος, «οι δημόσιοι υπάλληλοι, γονείς παιδιών που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο, άρα γνωρίζουν ότι μέχρι τις 31 Μαΐου τα παιδιά τους σίγουρα δεν θα πάνε στο σχολείο, έχουν το δικαίωμα της άδειας ειδικού σκοπού. Γιατί πρέπει να βρίσκονται στο σπίτι μαζί με τα παιδιά, για να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά δεν θα βρίσκονται σε επαφή με τους παππούδες και τις γιαγιάδες ή δεν θα μείνουν μόνα τους. Επίσης, μετά τις διευκρινίσεις που έδωσε με τη συνέντευξή της η υπουργός Παιδείας κυρία Κεραμέως, ότι στο Γυμνάσιο θα υπάρχει παρουσία των παιδιών τρεις ή δύο ημέρες μέσα στην εβδομάδα, σε βάρδιες μεταξύ τους, και οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι τις ημέρες που τα παιδιά δεν θα είναι στο σχολείο, αλλά θα είναι στο σπίτι, θα μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Συμπέρασμα: Όταν το παιδί μέχρι 15 ετών – μέχρι και την Γ’ Γυμνασίου- βρίσκεται στο σπίτι, αυτές τις ημέρες οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την άδεια ειδικού σκοπού. Τις υπόλοιπες ημέρες θα εργάζονται κανονικά στις υπηρεσίες τους»