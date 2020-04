Κόσμος

Φρίκη! Γραφείο κηδειών είχε τα πτώματα εκτός ψυγείου (εικόνες)

Μέσα σε φορτηγά ψυγεία, που όμως δε λειτουργούσαν ήταν στοιβαγμένοι οι σοροί. Πώς εντοπίστηκαν.

Η πόλη της Νέας Υόρκης παρέδωσε χθες Τετάρτη ένα φορτηγό -ψυγείο σε γραφείο κηδειών αφού αποκαλύφθηκε ότι αυτό αναγκαζόταν να διατηρεί πτώματα σε απλά φορτηγά, όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι είδε πτώματα μέσα σε ένα φορτηγάκι, ενώ δύο ακόμη ίδια οχήματα όπως και ένα μεγάλο φορτηγό ήταν σταθμευμένα έξω από το γραφείο κηδειών.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News μετέδωσε ότι περίπου 100 πτώματα διατηρούνταν στα οχήματα αυτά, αφού χάλασε το ψυγείο του γραφείου κηδειών.

Τα πτώματα εντοπίστηκαν αφού γείτονες παραπονέθηκαν για άσχημη οσμή που προερχόταν από τα φορτηγά, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Νέα Υόρκη είναι επίκεντρο της επιδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ και τα γραφεία κηδειών της πόλης δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στη μεγάλη αύξηση της δουλειάς. Μάλιστα αναφέρουν ότι εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των θανάτων καθυστερούν εβδομάδες να θάψουν ή να αποτεφρώσουν τους νεκρούς.