Κοινωνία

Κατεδάφιση αυθαιρέτων στην Αττική

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές βρίσκονται τα ακίνητα, που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, που έγινε με απόφαση του Κωστή Χατζηδάκη.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, υπέγραψε απόφαση για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού αναφορικά με την εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων-πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων. Πρόκειται για επαναπροκήρυξη διαγωνισμού που είχε κριθεί άγονος τον Αύγουστο του 2019.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και αφορά σε 60 αυθαίρετα κτίσματα εντός της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα, τα 38 από αυτά βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους Μάνδρας - Ειδυλλίας και Μεγαρέων στις περιοχές Ψάθα, Πόρτο Γερμενό, Αγία Τριάδα Βουρκαρίου, Πάχη και Κινέττα. Σε αυτά προστίθεται και μια υποομάδα 6 ακόμη αποφάσεων πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Μεγαρέων, στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Νέα Πέραμος.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται 16 ακόμη πρωτόκολλα κατεδάφισης σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών, στους Δήμους Φυλής, Διονύσου, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδος, Παιανίας, Κρωπίας και Μαρκοπούλου-Μεσογαίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, σε δήλωση του αναφέρει «Μετά την κατεδάφιση των αυθαιρέτων στη Μακρόνησο στις αρχές Μαρτίου, προχωράμε τώρα στην υλοποίηση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης για τα συγκεκριμένα αυθαίρετα εντός της Περιφέρειας Αττικής. Υλοποιούμε έτσι τη δέσμευσή μας να προχωρήσουμε σταδιακά στην κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων για τα οποία υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις πρωτοκόλλων κατεδάφισης. Για μας η προστασία του περιβάλλοντος και η εφαρμογή των νόμων και στα αυθαίρετα αποτελεί προτεραιότητα».