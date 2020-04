Κοινωνία

Η σωστή χρήσης της μάσκας και το δυσβάστακτο κόστος (βίντεο)

Οδηγίες για τις μάσκες μιας χρήσης και τις υφασμάτινες μάσκες. Μεγάλα ποσά απαιτούνται από κάθε οικογένεια. Τι λένε επαγγελματίες για το «βάρος του κορονοϊού» στις επιχειρήσεις.