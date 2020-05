Κοινωνία

Έκρηξη σε ΑΤΜ στη Νέα Σμύρνη

Από τη μεγάλη έκρηξη έσπασαν τζάμια από διπλανά διαμερίσματα, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε ένας άνδρας...

Στο στόχαστρο ληστών μπήκε τα ξημερώματα ΑΤΜ σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Οι δράστες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το ΑΤΜ.

Παράλληλα, λόγω της μεγάλης έκρηξης έσπασαν τζάμια από διπλανά διαμερίσματα, ενώ από θαύμα ένας άνδρας δεν τραυματίστηκε, όταν θραύσματα από γυαλιά έπεσαν στο κρεβάτι του, την ώρα που ο ίδιος κοιμόταν στο απέναντι σπίτι.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 03:50, χωρίς όμως οι ληστές να καταφέρουν να πάρουν το χρηματικό ποσό που βρισκόταν στο ΑΤΜ.

Οι Αρχές ερευνούν το υλικό που έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, ενώ οι δράστες αναζητούνται.