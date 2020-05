Τεχνολογία - Επιστήμη

Δασκαλάκης: Με “όπλο” το κινητό μας στη “μάχη” με τον κορονοϊό

Ο Έλληνας καθηγητής του ΜΙΤ μιλάει για τις “έξυπνες” εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτροπή της διασποράς της νόσου.

Για τις “έξυπνες” εφαρμογές στα κινητά μας τηλέφωνα, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τις συναντήσεις μας και - ούτε λίγο ούτε πολύ - θα μας ενημερώνουν αν κάποιος με τον οποίο ήρθαμε σε επαφή έχει συμπτώματα κορονοϊού, μίλησε μεταξύ άλλων ο Έλληνας καθηγητής του ΜΙΤ, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, στο podcast – Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη.

Ο διακεκριμένος καθηγητής του ΜΙΤ υπογράμμισε ότι υφίστανται και ζητήματα βοηθητικής και παράλληλα έκρουσε το κώδωνα του κινδύνου και για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, μια επιδημία των fake news, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιον, θα επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπων.

«Συζητείται έντονα το θέμα εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα που θα κρατούν μια βάση δεδομένων σχετικά με ανθρώπους με τους οποίους ήρθαμε σε στενή επαφή τον τελευταίο μήνα και εάν εκείνος αργότερα βρεθεί θετικός στον ιό θα ενημερώνονται όλες οι επαφές του. Εγώ δεν θα είμαι εγώ, θα είμαι ένα κρυπτογραφικό κλειδί που θα αντιπροσωπεύει εμένα και θα το ξέρω μόνο εγώ. Επίσης, οι άνθρωποι τους οποίους συνάντησα θα είναι αλλά κρυπτογραφικά κλειδιά, όποτε στα μάτια κάποιου που προσπαθεί να παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία, θα βλέπει ότι διάφορα κρυπτογραφικά κλειδιά βρέθηκαν κοντά σε αλλά κρυπτογραφικά κλειδιά χωρίς να μπορεί να προσωποποιήσει το σε ποιον αυτά αναφέρονται. Ωστόσο πίσω από αυτό θα υπάρχει μια βάση. Την οποία βάση, αν δεν είναι καλά σχεδιασμένη, μπορεί ας πούμε η CIA ή οποιοσδήποτε άλλος να μπορεί να την χρησιμοποιήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης.