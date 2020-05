Life

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για την κόντρα Μέγκαν Μαρκλ – Daily Mail

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Δούκισσα του Σάσεξ είχε κατηγορήσει τον όμιλο για παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής.

Η βρετανική δικαιοσύνη απέρριψε σήμερα μέρος των κατηγοριών περί παραβίασης της ιδιωτικής της ζωής που επιρρίπτει η Μέγκαν Μαρκλ, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, σε βάρος βρετανικής ταμπλόιντ, η οποία είχε δημοσιεύσει αποσπάσματα επιστολής προς τον πατέρα της.

Η δούκισσα του Σάσεξ κατηγορεί τον όμιλο Associated Neswpapers, την εκδότρια εταιρεία της εφημερίδας Daily Mail, ότι δημοσίευσε στην κυριακάτικη έκδοσή της, τη Mail on Sunday, και στον ιστότοπό της αποσπάσματα μιας επιστολής που είχε στείλει στον πατέρα της Τόμας Μαρκλ, τον Αύγουστο του 2018.

Επιπλέον, καταλογίζει στη Mail on Sunday ότι «ενήργησε ανέντιμα», παραποιώντας την επιστολή. Στην προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία την περασμένη εβδομάδα, οι συνήγοροί της εφημερίδας υποστήριξαν ότι η δημοσίευση μονάχα αποσπασμάτων ενός κειμένου συνιστά σύνηθη δημοσιογραφική πρακτική.

Αυτήν ακριβώς την κατηγορία απέρριψε ο δικαστής Γουόρμπι στην απόφασή του που εξέδωσε σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου. Απέρριψε επίσης τις κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες η εφημερίδα είχε πρόθεση να δημοσιεύσει άρθρα «προσβλητικά» και «επιζήμια» σε βάρος της πρώην ηθοποιού, ηλικίας 38 ετών, κι ότι εσκεμμένα «προκάλεσε» προβλήματα μεταξύ της ίδιας και του πατέρα της.

«Μέρος των κατηγοριών απορρίφθηκε, διότι δεν έχουν σχέση με την κύρια αγωγή» εξηγεί ο Γουόρμπι.

«Δεν θεωρώ ότι βρίσκονται στην καρδιά της υπόθεσης, η οποία αφορά κυρίως τη δημοσίευση πέντε άρθρων που αποκάλυπταν την αλληλογραφία της ενάγουσας με τον πατέρα της».

Και άλλες κατηγορίες, επίσης, απορρίφθηκαν, διότι «δεν είναι επαρκώς λεπτομερείς», σημειώνει ο δικαστής, υπογραμμίζοντας, εντούτοις, ότι αυτές οι κατηγορίες μπορούν να «επανεξεταστούν αργότερα, εφόσον παρουσιαστούν σε μια κατάλληλη νομικά μορφή».