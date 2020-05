Κόσμος

Κορονοϊός – Ρωσία: “έκρηξη” στα νέα κρούσματα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες και οι θάνατοι το προηγούμενο 24ώρο στην χώρα, όπου είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιδημία.

Η Ρωσία κατέγραψε την μεγαλύτερη της ημερήσια αύξηση σε επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού με 10.633 νέες περιπτώσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό τους αριθμό σε 134.686, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα των αρχών.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 1.280 αφού ακόμα 58 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε το κέντρο που συντονίζει την απάντηση της χώρας στην επιδημία.