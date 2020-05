Κοινωνία

Πρωτοδικείο Αθηνών: Ποιες υπηρεσίες και πώς θα λειτουργούν έως τις 15 Μαΐου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Περισσότερες από 6.000 αποφάσεις εκδόθηκαν στο διάστημα της καραντίνας.

Με στόχο την αποφυγή συνωστισμού το Πρωτοδικείο Αθήνας έχει εκδώσει ανακοίνωση για τους τρόπους λειτουργίας υπηρεσιών του από αύριο Δευτέρα και έως την 15η Μαΐου, οι οποίοι περιλαμβάνουν ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και ραντεβού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι κατά το διάστημα αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 6.000 αποφάσεις πολιτικής διαδικασίας (αγωγές κλπ) και πλέον των 2.500 διαταγών πληρωμής. Για τις αποφάσεις αυτές καταβάλλεται προσπάθεια να γίνει εφικτή η παραλαβή τους, πριν την 15η Μαΐου , ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους (με σκανάρισμα εγγράφων) μέσω του συστήματος solon.gov.gr.

Για τις επικυρώσεις εγγράφων με την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) το Πρωτοδικείο, επειδή προβλέπει μεγάλο αριθμό προσέλευσης πολιτών, ορίζει διαδικασία αποκλειστικά με ραντεβού, που θα προγραμματίζεται κατόπιν επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση protathapostille@344.syzefxis.gov.gr. Τα ραντεβού θα ξεκινήσουν από 18η Μαΐου και θα ορίζονται με βάση τον χρόνο της ηλεκτρονικής αποστολής του αιτήματος, πλην εκείνων που θα έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα, στα οποία θα δίνεται προτεραιότητα. Η Σφραγίδα της Χάγης αφορά την πιστοποίηση εγγράφων για την χρήση του σε άλλα κράτη.

Τέλος για την χορήγηση πιστοποιητικών ορίζει συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες για την παραλαβή τους, αρχής γενομένης από αύριο 4 Μαΐου και έως τις 11 Μαΐου, με αυστηρή τήρηση χρονολογικής σειράς, με παραλαβή πρώτα εκείνων που επρόκειτο να χορηγηθούν στις 13 Μαρτίου και εντός του μήνα και ακολούθως εκείνων που αφορούν τον Απρίλιο. Η ομαδοποίηση που οργάνωσε το Πρωτοδικείο προβλέπει χορηγήσεις των εγγράφων του Μαρτίου στις ημερομηνίες 4 ,5 και 6 Μαΐου και του Απριλίου στις 6, 7, 8 και 11 Μαΐου.