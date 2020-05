Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η προθεσμία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν έως τις 15 Μαΐου, ενώ δίνεται η δυνατότητα ενστάσεων.

Η ΚΥΑ ορίζει μεταξύ άλλων ότι επιτρέπεται επιστροφή μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, που θα λάβει η επιχείρηση εφόσον ο τζίρος της ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς.

Είναι επίσης δυνατή η επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021.

Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε σαράντα ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.

Οι επιχειρήσεις- δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος Εργάνη.