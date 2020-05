Κοινωνία

Ανώγεια: τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του κατηγορούμενου για το διπλό φονικό

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε σήμερα στα Δικαστήρια Ρεθύμνου, 0 30χρονος κατηγορούμενος.

"Αστακός" ήταν σήμερα από τις αστυνομικές αρχές τα δικαστήρια Ρεθύμνου στα οποία οδηγήθηκε ο 30χρονος γιος του Λευτέρη Καλομοίρη, από την πίσω μάλιστα είσοδο, προκειμένου να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος φορούσε επιπλέον αλεξίσφαιρο γιλέκο, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι.

Τον 30χρονο βαραίνουν οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης για τον τραυματισμό του τρίτου ατόμου, το οποίο φέρεται να τραυματίστηκε από βολίδα του όπλου, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Τι ανέφερε για τα γεγονότα ο δικηγόρος του κατηγορουμένου

Σε δηλώσεις του ο Δ. Βέρας, δικηγόρος του κατηγορούμενου αναφέρθηκε στα γεγονότα όπως αυτά παρουσιάζονται από την πλευρά του 30χρονου.

"Αυτή τη στιγμή έχουμε δυο ανθρωποκτονίες, δυο οικογένειες δοκιμάζονται, οι σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας πρέπει να είναι σε αυτές τις δυο οικογένειες. Μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε διαχειριστές της πραγματικότητας σε ένα καθαρό νομικό επίπεδο.

Όσον αφορά στο νομικό μέρος της υπόθεσης, θα σας πω ότι τα πράγματα φαίνονται περίπου από τη δικογραφία, γιατί την πλήρη εικόνα θα την έχουμε όταν εντρυφήσουμε στις λεπτομέρειες.

Ο βασικός κορμός των γεγονότων έχει ως εξής: Υπάρχει μια φάση ενός συμβάντος που λαμβάνει χώρα αρχικά μπροστά από την οικία του κατηγορούμενου που εμπεριέχει έναν διαπληκτισμό μεταξύ του θανόντος συνομίληκού του και του ίδιου του κατηγορούμενου, γίνεται φραστική εμπλοκή μεταξύ τους, αν θέλετε να το αξιολογήσω από την εμπειρία μου τη νομική, θα έλεγα ότι δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικό σαν συμβάν.

Γιατί ιατροδικαστικά από ό,τι προκύπτει αμυχές έχουν ένθεν και ένθεν και είναι για δυο νέους ασήμαντο συμβάν. Όμως αυτό το ασήμαντο συμβάν, αποτέλεσε την αφετηρία αυτού που ακολούθησε. Ο θανών, ο Γιώργος Ξυλούρης, έφυγε από το συμβάν όπως έφυγε και ο κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος πήγε στο σπίτι του ο δε Ξυλούρης πήγε στο δικό του. Δυστυχώς, στη συνέχεια επέστρεψε οπλισμένος ο θανών και έξω από το σπίτι του κατηγορουμένου συναντήθηκε με τον πατέρα του κατηγορουμένου και θανόντα, Λευτέρη Καλομοίρη και εκεί πάνω σε μια συμπλοκή - γιατί ιατροδικαστικά έχει φανεί ότι έχει γρονθοκοπηθεί ο θανών ο Λ. Καλομοίρης με σκληρό χτύπημα στο πρόσωπο - πυροβολείται και θανατώνεται από τον Γ. Ξυλούρη.

Αυτή η σοβαρή εξέλιξη βγάζει από το σπίτι τον κατηγορούμενο που βρισκόταν στο μπάνιο. Βγαίνοντας βρίσκεται μπροστά στη θέα του σκοτωμένου πατέρα του, του Γ. Ξυλούρη από πάνω του, τη μητέρα του από δίπλα να ουρλιάζει και εκεί σε κατάσταση πανικού και θολωμένου μυαλού, "ένα σεντόνι" όπως έλεγε ο ίδιος, "δεν έβλεπα τίποτα" αδειάζει το πιστόλι που κρατούσε πάνω στον Γ. Ξυλούρη. Αυτή είναι η δομή του συμβάντος.

Ο κ. Βέρρας ως προς τις δηλώσεις του πατέρα του Γ. Ξυλούρη, που ισχυρίζεται ότι δεν πρόλαβε να πυροβολήσει ο γιος του, είπε:

"Σας είπα ότι είμαι νομικός παραστάτης. Ό,τι ξεστομίζω είναι μέσα από τη δικογραφία, δεν κάνουμε εικασίες και υποθέσεις ούτε επινοούμε περιστατικά. Αν σας πούμε κάτι θα σας το πούμε γιατί το έχουμε. Τα πραγματικά περιστατικά από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αυτά που σας είπα. Έτσι είναι τα συμβάντα."

Από τη συλλογή των καλύκων, που δείχνουν ότι υπήρχαν δυο όπλα, έπεσαν 7 πυροβολισμοί από το ένα όπλο και δυο από το άλλο.

Ο θάνατος του Λευτέρη Καλομοίρη σαν συμβάν έχει διαχωριστεί από την υπόλοιπη δικογραφία που αφορά στον 30χρονο κατηγορούμενο. Για τον θάνατο του Καλομοίρη χρεώνεται ο θανών Γιώργος Ξυλούρης. Δικονομικά η εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να χωριστεί ο θάνατος του Γ. Ξυλούρη από τον θάνατο του πατέρα του.