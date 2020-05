Πολιτισμός

Μενδώνη στον ΑΝΤ1: Προέχει η υγεία κοινού και καλλιτεχνών (βίντεο)

Τι είπε η Υπουργός Πολιτισμού για τα μέτρα ενίσχυσης εργαζομένων και επιχειρηματιών, καθώς και για τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στον χώρο του πολιτισμού μίλησε η Υπουργός Λίνα Μενδώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε στο κονδύλι των 15 εκατομμυρίων ευρώ, εξηγώντας πως το Υπουργείο δεν αρμοδιότητα για τη χορήγηση επιδομάτων, μπορεί μόνο να χρηματοδοτεί δράσης (έφερε ως παράδειγμα το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου).

Ωστόσο, τόνισε πως βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας για τη διεύρυνση των κατηγοριών εργαζομένων που θα ενταχθούν στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης.

Όσον αφορά τις πάσης φύσεως πολιτιστικές εκδηλώσεις, η κ. Μενδώνη τόνισε πως «το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι η υγεία του κοινού και των καλλιτεχνών». Για τον σκοπό αυτό, έχει ζητήσει να εξεταστούν προσεκτικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα.