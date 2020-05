Τεχνολογία - Επιστήμη

Ψηφιακά η προσωρινή άδεια οδήγησης

Τέλος στη μεγάλη αναμονή για παραλαβή των διπλωμάτων οδήγησης. Πόσο διαρκεί η ισχύς της προσωρινής άδειας. Βήμα βήμα η διαδικασία.

Τέλος στη μεγάλη αναμονή για παραλαβή των διπλωμάτων οδήγησης σε όσους έχουν καταφέρει να περάσουν τις εξετάσεις, αφού μέσω του gov.gr θα παραλαμβάνεται ψηφιακά η προσωρινή άδεια οδήγησης. Με τον τρόπο αυτό, οι νέοι οδηγοί θα μπορούν άμεσα να οδηγήσουν στην ελληνική Επικράτεια χωρίς μεσοδιάστημα αναμονής, ενώ παράλληλα αποφεύγεται ο συνωστισμός στις σχολές οδήγησης και στις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών. Η προσωρινή άδεια οδήγησης έχει ισχύ για τέσσερις μήνες.

Η ψηφιοποίηση της προσωρινής άδειας, θεσμοθετήθηκε με τον ν.4663/2020 (Α' 30), είναι το πρώτο έργο που υλοποιείται, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας, μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

«Στόχος είναι να διευκολυνθεί ουσιαστικά η καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, αλλά και να επιταχυνθεί σημαντικά το έργο των αρμοδίων αρχών με την απομείωση διοικητικών βαρών και την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών υστερήσεων», όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνηση.

Οι επιτυχόντες οδηγοί, εισερχόμενοι στην κατηγορία "Πολίτες και Καθημερινότητα" και ακολούθως στην υποκατηγορία "Μετακινήσεις" του gov.gr, θα ταυτοποιούνται με τους κωδικούς Taxisnet και θα παραλαμβάνουν το ψηφιακό αρχείο (pdf) με την προσωρινή άδεια οδήγησης από την πλατφόρμα drivers.services.gov.gr.

Σε ενδεχόμενο έλεγχο η εγκυρότητα της προσωρινής άδειας θα βεβαιώνεται, είτε μέσω υπερσυνδέσμου (link) είτε μέσω QR code είτε μέσω κωδικού, που θα φέρει το έγγραφο. Επισημαίνεται ότι όποιος καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιημένη προσωρινή άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.

«Με την ψηφιοποίηση της προσωρινής άδειας οδήγησης γίνεται η αρχή για να μετασχηματίσουμε πλήρως την εμπειρία των πολιτών σε μια ακόμα συνδιαλλαγή τους με το Δημόσιο. Την ίδια στιγμή εξοικονομούνται πόροι και εργατοώρες για το ίδιο το Δημόσιο, ενώ παράλληλα επενδύουμε και στην καθιέρωση διαδικασιών διαφάνειας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.