Κορονοϊός - Τσιόδρας: Αντικρουόμενες οι μελέτες για τους καπνιστές

Τι είπε για τον έλεγχο της πανδημίας και τα φαινόμενα κερδοσκοπίας με τα διαγνωστικά τεστ.

Σε δυο αντικρουόμενες μελέτες που αφορούν την προστασία ή όχι των καπνιστών έναντι του κορονοϊού, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον SARS-CoV-2, Σωτήρης Τσιόδρας, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

«Υπήρξαν κάποια αποτελέσματα μιας επιδημιολογικής μελέτης που έγινε στην Γαλλία και έδειξε ότι όντως οι καπνιστές είχαν κάποια μικρότερα ποσοστά σοβαρής λοίμωξης. Από την άλλη μεριά όλοι γνωρίζουμε ότι η νικοτίνη είναι μια ουσία βλαβερή για τον οργανισμό, για τον πνεύμονα, για τα στεφανιαία αγγεία και οι καπνιστές, όπως έδειξε άλλη μεγάλη μελέτη των ΗΠΑ, πάσχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ΧΑΠ που η νούμερο ένα κατάσταση υγείας που συνδέεται με αυξημένη νόσο και θάνατο από τον κορονοϊό».

Όπως εξήγησε ο κος Τσιόδρας, οι Γάλλοι θα κάνουν και μια επιπλέον μελέτη για τη νικοτίνη με διαδερμικό αυτοκόλλητο νικοτίνης για να δουν αν έχει κάποιο αποτέλεσμα στην πρόληψη της λοίμωξης από τον κορονοϊό άλλα τόνισε ότι «θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι πριν πούμε ότι το κάπνισμα προστατεύει. Για εμένα τα δεδομένα συνηγορούν υπέρ του ότι το κάπνισμα λειτουργεί επιβαρυντικά» κατέληξε ο καθηγητής.

«Είμαστε σε φάση που η επιδημία έχει ελεγχθεί»

Εάν το πλοίο χρειαστεί να αλλάξει πορεία, θα πρέπει να αλλάξει αλλά μόνο αν υπάρξουν νέα στοιχεία για αυτό, είπε ο κ. Τσιόδρας ο οποίος εξήγησε ότι προς το παρόν «οι καμπύλες φθίνουν, άρα είμαστε σε μια φάση που η επιδημία έχει ελεγχθεί».

Το “κόκκινο καμπανάκι”, όπως είπε, για να υπάρξει εκ νέου παρέμβαση σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε ολόκληρη τη χώρα όπως συνέβη και στην αρχή της πανδημίας, είναι να αλλάξει σημαντικά ο ρυθμός των κρουσμάτων, των νοσηλευομένων, όσων μπαίνουν σε ΜΕΘ αλλά και των θανάτων και κυρίως «να αυξηθούν τα περιστατικά στην κοινότητα κι όχι σε συγκεκριμένες περιοχές ή δομές».

Απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) για καταγγελίες που αφορούν τεστ έναντι αμοιβής σε ασυμπτωματικούς ασθενείς είπε ότι οι έλεγχοι θα γίνονται με κριτήρια και ιεράρχηση. «Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε 10 εκατομμύρια Έλληνες κάθε μέρα και θα προστατεύσουμε αυτά τα νέα κριτήρια, τα οποία είναι διευρυμένα και αφορούν κάθε άνθρωπο που έχει συμπτώματα συμβατά με τον κορονοϊό και προσέρχεται στο νοσοκομείο».

Σχολιάζοντας τα φαινόμενα κερδοσκοπίας για τεστ έναντι αμοιβής σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με χρόνια νοσήματα που προσέρχονται σε ιδιωτικές κλινικές είπε χαρακτηριστικά «μη με ρωτάτε εμένα για χρήματα, αν είναι δυνατόν να τοποθετηθώ υπέρ μιας τέτοιας στρατηγικής που ζητάει από ανθρώπους να πληρώσουν χρήματα για τα τεστ για τον ιό. Δεν θέλω να πω κάτι, θα γίνω κακός».

«Σώστε ζωές, καθαρίστε τα χέρια σας»

Ο Σωτήρης Τσιόδρας στάθηκε στη σημερινή παγκόσμια μέρα υγιεινής των χεριών, τονίζοντας ότι είναι μια πρακτική που σώζει ζωές. Το φετινό μήνυμα έχει ως τίτλο «Σώστε ζωές, καθαρίστε τα χέρια σας». Μάλιστα ανέφερε ότι η φετινή ημέρα είναι αφιερωμένη στο ρόλο που έχουν τα καθαρά χέρια στους νοσηλευτές και στις μαίες που είναι όπως είπε οι ήρωες της πρώτης γραμμής. Η αυξημένη συμμόρφωση των υγειονομικών στο πλύσιμο των χεριών είναι μια συνεχής πρόκληση είπε ο καθηγητής και πρόσθεσε ότι λόγω του κορονοϊού σήμερα αυτό έχει γίνει μια πρακτική όλων μας και βοηθά «να μην μεταφέρεται ο ιός σε άψυχες επιφάνειες ή στο πρόσωπό μας, που ούτως ή άλλως δεν πρέπει να αγγίζουμε. Είναι μια ακόμη ασπίδα για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας» είτε ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες είτε όχι. Κάθε φορά που εφαρμόζουμε αυτή την τακτική «προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας και περιορίζουμε τον αριθμό των συνανθρώπων μας που θα εκτεθούν στον ιό και κάποιοι από αυτούς θα νοσήσουν ίσως και πολύ σοβαρά».