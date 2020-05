Οικονομία

ΕΣΕΕ: αναγκαίος ο ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Επιστολή της ΕΣΕΕ στον Υπουργό Οικονομικών , Χρήστο Σταϊκούρα…

Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα απέστειλε η ΕΣΕΕ σήμερα, Τετάρτη , με την οποία επισημαίνει ότι οι έκτακτες συνθήκες που έχουν εγκαθιδρυθεί στην αγορά εξαιτίας της πανδημίας, καθιστούν επιτακτική και πιο επίκαιρη από ποτέ τη θεσμοθέτηση του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού.

Η ΕΣΕΕ τονίζει πως, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο στη χώρα μας δικαιούται έναν μοναδικό λογαριασμό με ακατάσχετες καταθέσεις έως ένα ποσό, οι επιχειρήσεις αποστερούνται αυτής της δυνατότητας, με αποτέλεσμα η εφαρμογή μέτρων δέσμευσης – κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών από το πρώτο ευρώ να δημιουργεί σοβαρές δυσχέρειες τόσο στην εξόφληση των οφειλών τους όσο και στην πληρωμή εργαζομένων και προμηθευτών.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με την Επιστολή της υπογραμμίζει πως ο ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός είναι απολύτως απαραίτητος για την επιβίωση των ΜμΕ την επόμενη μέρα της κρίσης και προτείνει η θεσμοθέτησή του να στηριχθεί σε τρεις παραμέτρους:

· Ο λογαριασμός θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (πληρωμή μισθοδοσίας, καταβολές οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, μισθωμάτων και προμηθευτών, κάλυψη λειτουργικών εξόδων).

· Σύνδεση του παραπάνω λογαριασμού με τις εισπράξεις της επιχείρησης από χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών εκ μέρους των πελατών /καταναλωτών.

· Κυμαινόμενο και όχι σταθερό ύψος ακατάσχετου ποσού για την κάθε επιχείρηση, βάσει του τζίρου και των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας της.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας δήλωσε σχετικά:

«Ο πόλεμος ενάντια στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας θα διαρκέσει περισσότερο από την αντιμετώπισή της σε υγειονομικό επίπεδο. Το Ελληνικό Εμπόριο ζητά από την Πολιτεία να σταθεί αρωγός του σε αυτό το δύσκολο αγώνα επιβίωσης, με όλα τα «όπλα» που μπορεί να θέσει στη διάθεσή του. Γι’ αυτό επαναφέρουμε το δίκαιο και εύλογο αίτημά μας για θέσπιση του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση μιας στοιχειώδους ρευστότητας και την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των ΜμΕ, μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση. Μέσω αυτού του «εργαλείου» θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη μισθοδοσία εργαζομένων, οι αποπληρωμές οφειλών και προμηθευτών και θα αποφεύγονται φαινόμενα συγχρωτισμού στις τράπεζες στο τέλος κάθε μήνα, από επιχειρηματίες με μετρητά στα χέρια που θέλουν να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η πρότασή μας προς τον κ. Σταικούρα είναι τεκμηριωμένη και μπορεί να αποβεί άμεσα αποτελεσματική για τη λειτουργία της αγοράς».