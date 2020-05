Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: αναγκαία για την ομαλή εξέλιξη των παιδιών η επιστροφή στα σχολεία (βίντεο)

Τι είπε η υπουργός Παιδείας για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, τον καθαρισμό, τα μέτρα προστασίας, τις μάσκες και το ενδεχόμενο κρούσματος σε κάποια σχολική μονάδα.

Για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και τα μέτρα προστασίας τους μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Όπως τόνισε η υπουργός, τα σχολεία ανοίγουν γιατί τα παιδιά είναι η πιο ασφαλής πληθυσμιακή ομάδα, τώρα που έχουμε περισσότερα στοιχεία και το γνωρίζουμε.

“Πήραμε σκληρά μέτρα για να επανέλθουμε νωρίς. Έχουμε καθήκον να προστατέψουμε τα παιδιά από τη βίαιη διακοπή από την εκπαιδευτική διαδικασία και την επιστροφή τους στα σχολεία και στην κανονικότητα” τόνισε η υπουργός και σημείωσε ότι είναι αναγκαία για την ομαλή εξέλιξη των παιδιών η επιστροφή στα σχολεία.

Η κα Κεραμέως ενημέρωσε ότι ήδη έχουν σταλεί αντισηπτικά σε όλα τα σχολεία, ενώ έχουν γίνει ενέργειες για τον καθαρισμό των σχολείων, τον φυσικό αερισμό των αιθουσών και την ασφάλεια των παιδιών στα διαλλείματα.

“Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση απολύμανσης στα σχολεία γιατί παρέμειναν κλειστά. Χρειάζεται ο σχολαστικό καθαρισμός” δήλωσε η υπουργός σε ερώτηση για την αναγκαιότητα των συνεχών απολυμάνσεων και πρόσθεσε ότι οι δήμοι θα χρησιμοποιήσουν έξτρα προσωπικό από άλλες δομές σε αναστολή για να καθαρίζει τα σχολεία.

Η ίδια τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν χθες για να οργανώσουν την επαναλειτουργία των σχολείων και είναι έτοιμοι να στηρίξουν τους μαθητές, κυρίους της τρίτης λυκείου, λόγω και των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όσον αφορά στη χρήση μάσκας στα σχολεία, η κα Κεραμέως σημείωσε: “Ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών και εκείνοι ομόφωνα έκριναν πως η μάσκα είναι προαιρετική στα σχολεία”.

Σχετικά με τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία επανέλαβε ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση για επαναλειτουργία τους. “Τέλος Μάη θα το εξετάσουμε. Η όποια διαδικασία θα γίνει βήμα, βήμα”.

Σε ερώτηση για το εάν υπάρξει κρούσμα ή σύμπτωμα σε μαθητή, απάντησε ότι έχουν παρθεί ήδη μέτρα από τον ΕΟΔΥ.