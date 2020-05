Πολιτική

Δημήτρης Κρεμαστινός: το αντίο των πολιτικών

Θλίψη στον χώρο της πολιτικής για τον θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού από επιπλοκές του κορονοϊού. Τα μηνύματα των πολιτικών.

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών, ο πρώην υπουργός Υγείας, καθηγητής Καρδιολογίας, Δημήτρης Κρεμαστινός, ο οποίος νοσηλευόταν από τις 26 Μαρτίου με κορονοϊό στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

“Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τον θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού, που υπηρέτησε την ιατρική επιστήμη και την πολιτική με συνέπεια, ευγένεια, μετριοπάθεια και ήθος. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του” αναφέρει σε μήνυμά της στο Twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού εξέφρασε με ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας «Ο κόσμος της επιστήμης και της πολιτικής έχασαν σήμερα ένα επίλεκτο στέλεχός τους. Στην μακρά διαδρομή του ο Δημήτρης Κρεμαστινός άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα αξιοπρέπειας, ευθύνης και αποτελεσματικότητας. Θερμά συλληπητήρια στην οικογένειά του».

"Ο Δωδεκανήσιος Δημήτρης Κρεμαστινός υπήρξε καθηγητής Ιατρικής, αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και βουλευτής. Και σε όλα τα πεδία άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα αξιοπρέπειας, ευθύνης και αποτελεσματικότητας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στην κοινωνία της αγαπημένης του Ρόδου και στο κόμμα του, το Κίνημα Αλλαγής" αναφέρει ο πρωθυπουργός σε άλλη ανακοίνωσή του.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο υπουργός Υγείας. "Ο Δημήτρης Κρεμαστινός, Καθηγητής Ιατρικής και τ. Υπουργός Υγείας, υπηρέτησε το χώρο της Υγείας με αξιοπρέπεια και αίσθημα ευθύνης. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και στο ΚΙΝΑΛ", αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού εξέφρασε και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο twitter. "Ο θάνατος του Δημήτρη Κρεμαστινού, ο οποίος υπηρέτησε με ευπρέπεια και προσήλωση την ιατρική επιστήμη και την πολιτική, προκαλεί θλίψη σε όλους μας. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και στο Κίνημα Αλλαγής", αναφέρει ο κ. Δένδιας.

"Ο θάνατος του Δημήτρη Κρεμαστινού μας γεμίζει με θλίψη. Η διαδρομή του Δ. Κρεμαστινού στην πολιτική αλλά και στην επιστήμη χαρακτηρίστηκε από αξιοπρέπεια και προσήλωση στα καθήκοντά του. Καθηγητής της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Δ. Κρεμαστινός αγωνίστηκε κατά τη θητεία ως υπουργός Υγείας για την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, η αξία του οποίου φάνηκε και πάλι στις δύσκολες μέρες που διανύουμε λόγω της πανδημίας. Ο εξαίρετος αυτός επιστήμονας και πολιτικός αφήνει ως παρακαταθήκη ένα σπουδαίο έργο για όλη την κοινωνία. Απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

“Μετά από πολυήμερη μάχη με το νέο κοροναϊό και παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας , «έφυγε» από τη ζωή ο Δημήτρης Κρεμαστινός. Ένας γιατρός που ξεχώρισε στην επιστημονική , ακαδημαϊκή και πολιτική του διαδρομή για την ευπρέπεια, το ήθος και την αφοσίωση στις προοδευτικές ιδέες και στην ανάγκη προάσπισης της Δημόσιας Υγείας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του” αναφέρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.

Τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του "αγαπημένου φίλου" Δημήτρη Κρεμαστινού εξέφρασε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. "Χάσαμε σήμερα έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν λαμπρό επιστήμονα, ένα φλογερό πατριώτη, ένα Μαχητή της Δημοκρατικής Παράταξης, βουλευτή , αντιπρόεδρο της Βουλής, υπουργό. Ήταν «ο δικός μας γιατρός». Ο Δ. Κρεμαστινός δεν στάθηκε μόνο στο πλευρό του ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου. Κέρδισε την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, μέσα από τη συνεχή κοινωνική , επιστημονική και την Ακαδημαϊκή του παρουσία, το διδακτικό και ερευνητικό του έργο, τη δράση του στις μεγαλύτερες Καρδιολογικές Κλινικές της χώρας και τη θητεία του στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπου συνέβαλε στην ενίσχυση του ΕΣΥ.

Το όνομά του συνδέθηκε με τη λειτουργία των σημαντικότερων καρδιολογικών κλινικών της χώρας, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, τη λειτουργία των αεροδιακομιδών, τη δημιουργία του ΟΚΑΝΑ, την εισαγωγή της τηλεϊατρικής, την αναμόρφωση του ψυχιατρείου της Λέρου, την ίδρυση και στήριξη του Νοσοκομείου Ρόδου. Η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην επιστήμη, στην παράταξή μας, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Δωδεκάνησα που τον αγάπησαν και τον τίμησαν επί σειρά ετών. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα τον θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην Τζένη και τους οικείους του" τονίζει στο μήνυμά της η κα Γεννηματά.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου τονίζει: "Ο Δημήτρης Κρεμαστινός, ένας σπουδαίος άνθρωπος, επιστήμονας, πολιτικός, δεν είναι πια κοντά μας. Η θλίψη μου είναι βαθιά. Με τον Δημήτρη, μας συνέδεαν πολλά, που τα λόγια δεν είναι εύκολο αυτήν την ώρα να περιγράψουν. Ο δεσμός μας, οικογενειακός και προσωπικός, ήταν πολύ στενός και πολύ ιδιαίτερος. Το γεγονός ότι, στα χέρια του είχαμε όλοι εναποθέσει τη ζωή του Ανδρέα, με είχε φέρει πολύ κοντά του. Η φιλία μας ιδιαίτερη και ανεκτίμητη. Πάντα, άνθρωπος της προσφοράς για το δημόσιο καλό. Ο θάνατός του είναι μεγάλη απώλεια για όλους μας. Καλό ταξίδι, Δημήτρη."

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, σε δήλωσή του, εκφράζει τη θλίψη και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του Δημήτρη Κρεμαστινού. «Ο Δημήτρης Κρεμαστινός, με το ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο και τις κοινωνικές εξελίξεις, επηρέασε σημαντικά την επιστημονική και πολιτική ζωή της χώρας. Ήταν για χρόνια φίλος και συναγωνιστής στην προσπάθεια για μία δημιουργική πολιτική. Θα μου λείψει πολύ. Στην οικογένειά του εκφράζω τη θλίψη και τη συμπαράστασή μου», αναφέρει ο κ. Σημίτης.

"Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Δημήτρη Κρεμαστινού, εξαίρετου ιατρού και καθηγητή καρδιολογίας, επί σειρά ετών βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, αντιπροέδρου της Βουλής και πρώην Υπουργού Υγείας, ο οποίος σε όλη του τη διαδρομή -επιστημονική, πολιτική και κοινωνική- πορεύτηκε με σεμνότητα και ήθος. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και όλους τους οικείους του" αναφέρει το ΚΚΕ.

