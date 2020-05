Life

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: νέα επίθεση στον Τραμπ, μέσω του Κουόμο

Τι είπε για τον ήρωα που θα ήθελε να υποδυθεί σε μια ταινία για τον κορονοϊό και το φονικό πέρασμα της απο τις ΗΠΑ.

Στο The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ εμφανίστηκε από το σπίτι του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και μίλησε για το πώς περνάει τον καιρό της καραντίνας και όπως είπε ο διακεκριμένος ηθοποιός και παραγωγός διαβάζοντας πολλά σενάρια, κάνοντας λίγη δουλειά και «προσπαθώ να παραμείνω ζωντανός».

Όταν ρωτήθηκε ποιον θα ήθελε να υποδυθεί όταν, αναπόφευκτα, γυριστεί μία ταινία που θα έχει ως θέμα την πανδημία Covid-19, ο Ντε Νίρο δήλωσε ότι θα ήθελε να παίξει τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, ο οποίος έχει διαχειριστεί την υγειονομική κρίση στην περιοχή που αποτελεί το επίκεντρο της ασθένειας για τις ΗΠΑ.

«Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ένας πρόεδρος», είπε ο Ντε Νίρο, εξάλλου ο ηθοποιός δεν έκρυψε ποτέ την αντιπάθεια που τρέφει για τον σημερινό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και επαίνεσε τον κυβερνήτη του Κουούμο. «Αν και είμαι με τον Μπάιντεν και θέλω τα πάντα να πάνε καλά γι' αυτόν, τουλάχιστον έχουμε ένα άτομο που είναι μία ικανή εφεδρεία ασφαλείας, αν θέλετε. Αν μη τι άλλο, Θεός φυλάξοι, αν κάτι αλλάξει, είναι καλός για τη δουλειά. Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ένας πρόεδρος».