Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 13 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκαν τα κρούσματα και οι νεκροί στην χώρα το τελευταίο 24ωρο. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του Σωτήρη Τσιόδρα.

Το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας. επιβεβαιώθηκαν 13 νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2691 , εκ των οποίων το 55,5% αφορά άνδρες.

Από τα κρούσματα αυτά,τα 603 σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό και τα 1.348 αποδίδονται σε γνωστές επαφές.

Συνολικά έχουν ελεγχθεί 94.291 κλινικά δείγματα.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 32 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 67 έτη. Οι 9 είναι γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών σε ΜΕΘ είναι τα 67 έτη και το 97% αυτών είτε έχει υποκείμενα νοσήματα, είτε είναι άνω των 70 ετών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση 2. ακόμη ασθενείς έχασαν την μάχη με τον κορονοϊό ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στην χώρα συνολικά στους 150.

Από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους οι 40 είναι γυναίκες.Ο μέσος όρος ηλικίας των θυμάτων είναι τα 75 έτη και το 93,3% είτε είχε υποκείμενα νοσήματα, είτε ηλικία άνω των 70 ετών.

"Μακάρι το καλοκαίρι να έχει θετικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία του ιού"

Η επίδραση του καλοκαιριού στον κορονοϊό πιθανολογείται πως από μόνη της δεν θα είναι αρκετή για τη μηδένιση του ιού, ανέφερε στην αποψινή ενημέρωσή του ο Σ. Τσιόδρας και πρόσθεσε: «Μακάρι το καλοκαίρι να έχει θετικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία του κορονοϊού» σχολιάζοντας την πιθανότητα για ένα δεύτερο κύμα του ιού το καλοκαίρι, όπως αναφέρθηκε από το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ στη Γερμανία. Ωστόσο, είπε ότι δεν θέλει να μιλάμε με πιθανότητες, «θα περιμένουμε και θα δούμε. Όλα αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από τη συμπεριφορά μας και η πορεία της επιδημίας του ιού στη χώρα μας θα εξαρτηθεί από την εθελούσια δική μας συμμόρφωση στους κανόνες υγιεινής στην καθ ημέρα πράξη», κατέληξε.

Ερωτηθείς για το χρονικό ορίζοντα που απαιτείται ώστε να φανεί η επίδραση της πρώτης άρσης των μέτρων στον δείκτη Ρ0 είπε ότι είναι νωρίς ακόμη και ότι «θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον άλλες 10 μέρες. Θα παρακολουθούμε σταδιακά τι γίνεται και θα είμαστε σε επιφυλακή. Δεν μπορώ να πω από τώρα ότι 15 μέρες μετά θα σας πούμε με σιγουριά τι γίνεται αλλά μετά από 15 μέρες θα ξέρουμε με ακρίβεια που πάμε». Βλέπουμε με αισιοδοξία βέβαια, πρόσθεσε, ότι χώρες που υλοποίησαν την άρση των μέτρων πιο νωρίς από εμάς είναι σε σχετικά καλό δρόμο κι αυτό μας δίνει μια καλή αίσθηση για τη συνέχεια .

Οι άνθρωποι με θετικά αντισώματα θα έχουν πιθανότατα κάποια μορφή ανοσίας στον κορονοϊό

Αναφερόμενος στα τεστ αντισωμάτων, ο κος Τσιόδρας είπε ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά επιδημιολογικούς λόγους και στη χώρα μας. Παράλληλα, επικαλέστηκε τα αισιόδοξα αποτελέσματα μελέτης, τα οποία ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα. «Σχεδόν σε όλους όσους πέρασαν την ασθένεια, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και τη σοβαρότητα της κατάστασής τους, ανιχνεύθηκαν ειδικά αντισώματα έναντι του ιού. Η πιθανότητα να έχουμε ψεύτικα θετικά αποτελέσματα είναι μικρότερη του 1%. Η τεχνική ελέγχθηκε σε περισσότερα από 1300 άτομα που είχαν περάσει ήπια τη νόσο». Όπως παρατήρησε ο κος Τσιόδρας, η μελέτη διαπίστωσε παρουσία αντισωμάτων, ανεξάρτητα από το αν κάποιος νόσησε βαριά ή όχι. Το 92% των ανθρώπων που εξετάστηκαν 21 μέρες μετά την προσβολή από τον ιό είχαν, θετικά αντισώματα. Η ίδια ομάδα έχει συνδυάσει την παρουσία αυτών των αντισωμάτων με τη δυνατότητα του ανθρώπινου σώματος να εξουδετερώνει τον ιό. «Φαίνεται ότι στο άμεσο μέλλον άνθρωποι με θετικά αντισώματα θα έχουν κάποια μορφή ανοσίας έναντι του τρέχοντος στελέχους του ιού. Το ερώτημα που πρέπει να μελετηθεί και θα πρέπει υπομονετικά να περιμένουμε να απαντηθεί επιστημονικά είναι για πόσο καιρό θα κρατάει αυτή η ανοσία», επισήμανε ο κος Τσιόδρας. Για αυτό όπως είπε οι επιστήμονες θα παρακολουθούν ασθενείς που έχουν περάσει τη νόσο για 6 ή 12 μήνες και να βλέπουν πως συμπεριφέρονται τα αντισώματά τους.

"Θα χρειαστούν μήνες για να δούμε αν το εμβόλιο της φυματίωσης «προστατεύει» από τον κορονοϊό"

Σε ερώτηση για τον αν το εμβόλιο της φυματίωσης- που έχει γίνει σε μεγαλύτερο πληθυσμό σε πολίτες χωρών που δείχνουν να επλήγησαν λιγότερο από τον κορονοϊό- παρέχει κάποια προστασία από τον ιό, ο Σ.Τσιόδρας ήταν πολύ προσεκτικός στην απάντηση του. «Θεωρώ ότι είναι ακόμα αναπάντητο το ερώτημα, είναι επιδημιολογικά τα δεδομένα. Μπορεί να υπάρχει μια βάση αλλά πρόκειται για επιδημιολογικά δεδομένα». Θα μας πάρει κάποιους μήνες για να έχουμε ξεκάθαρη απάντηση τόνισε ο Σ.Τσιόδρας ο οποίος ωστόσο εξήγησε πως ίσως το εμβόλιο «ενεργοποιεί κάποιους μηχανισμούς άμυνας , εσωτερικής ανόσιας πολύ σημαντικούς και έχει βρεθεί ότι η χρήση του εμβολίου BCG κατά της φυματίωσης προφυλάσσει από τις ιώσεις του αναπνευστικού στα παιδιά από παλιότερες μελέτες». Όπως συμπλήρωσε, ήδη έχουν ξεκινήσει μελέτες σε κάποιες χώρες όπως η Ολλανδία όπου επιστήμονες χορηγούν το εν λόγω εμβόλιο σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος.