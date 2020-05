Κόσμος

Κορονοϊός - Αφρική: περισσότερα από 500 κρούσματα σε μια βιομηχανική εγκατάσταση

Η πανδημία του κορονοϊού έχει αρχίσει να εξαπλώνεται και στην Αφρική δημιουργώντας έντονη ανησυχία.

Περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι σε μια βιομηχανική εγκατάσταση στη Γκάνα βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσε χθες η υπηρεσία υγείας της χώρας, καθώς τα συνολικά κρούσματα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30% μέσα σε μια μέρα.

Η υγειονομική υπηρεσία δεν έδωσε το όνομα της εγκατάστασης, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της ότι 533 από 1.300 εργαζόμενους βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων στη Γκάνα αυξήθηκε σε 4.012, συμπεριλαμβανομένων 18 θανάτων, από 3.091 την Πέμπτη.

Αυτό αποτελεί το υψηλότερο σύνολο κρουσμάτων στη Δυτική Αφρική και η Γκάνα έχει διενεργήσει μακράν τα περισσότερα τεστ στην περιοχή.