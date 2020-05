Οικονομία

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά όλες τις ημερομηνίες για την καταβολή των συντάξεων.

Τμηματικά θα καταβληθούν και οι συντάξεις του Ιουνίου, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, οι συντάξεις θα καταβληθούν ως εξής:

Οι συντάξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΕΤΑΤ, του ΟΤΕ και των τραπεζών, θα καταβληθούν:

- Στις 22 Μαΐου, για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

- Στις 25 Μαΐου, για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Στις 27 Μαΐου, θα καταβληθούν οι συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στις 29 Μαΐου, θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.