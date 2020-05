Αθλητικά

Βενγκέρ: η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια στη συνείδηση όλων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα εύσημα στην Λίβερπουλ απένειμε ο πρώην τεχνικός των «κανονιέρηδων».

Η Λίβερπουλ ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα στην Premier League, κάτι που αποδεικνύει και η βαθμολογία.

Η διαφορά των 25 βαθμών από την δεύτερη στη βαθμολογία Μάντσεστερ Σίτι δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αμφισβητήσεων.

Ο Αρσέν Βενγκέρ σε συνέντευξή του επεσήμανε πως η ομάδα του Κλοπ είναι πρωταθλητές στην συνείδηση όλων, «Ο Γιούργκεν Κλοπ τα έχει καταφέρει εξαιρετικά, διότι η ομάδα περίμενε 30 χρόνια γι' αυτόν τον τίτλο. Είναι εντυπωσιακό ότι έχει 25 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι. Ανεξάρτητα από την απόφαση που θα πάρει η Αγγλία, η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια στη συνείδηση όλων».