Δημήτρης Κρεμαστινός: Σε στενό κύκλο το “τελευταίο αντίο” στην Ρόδο (εικόνες)

Σε κλίμα συγκίνησης το στερνό αντίο στον πρώην υπουργό και διακεκριμένο επιστήμονα, που έχασε την "μάχη" με τον κορονοϊό.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία μόνο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος τελέστηκε σήμερα το απόγευμα η εξόδιος ακολουθία του Δημήτρη Κρεμαστινού, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ρόδου.



Η σορός του ετέθη σε λαϊκό προσκύνημα από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα και στο χρονικό αυτό διάστημα, είχαν την ευκαιρία εκατοντάδες Ροδίτες (η είσοδος στον ιερό ναό επιτρέπονταν σε μικρές ομάδες) να πουν με τον δικό τους τρόπο το «στερνό» αντίο.

"Αθάνατος" φώναξε ο κόσμος που περίμενε έξω από τον Ευαγγελισμό μόλις έφθασε η σορός του Δημήτρη Κρεμαστινού ξεσπώντας σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

Μετά το πέρας της τελετής διαβάστηκε μήνυμα του πατριάρχη Βαρθολομαίου από τον μητροπολίτη Ρόδου Κύριλλο, και της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής κ. Φ.Γεννηματά ενώ επικήδειο εκφώνησε ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.

Παρέστησαν εκτός από τους συγγενείς, βουλευτές του νομού και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Η κηδεία του Δημήτρη Κρεμαστινού έγινε στο νεκροταφείο Ρόδου.