Πολιτισμός

Χατζατουριάν στον ΑΝΤ1: Πρωτότυπο το αφιέρωμα για τον Μαχαιρίτσα στην Νέα Σμύρνη (βίντεο)

Δεκάδες μεγάφωνα σε 30 σημεία της Νέας Σμύρνης έχει τοποθετήσει ο δήμος. ​Στόχος να απολαύσουν οι δημότες το αφιέρωμα από όπου και αν βρίσκονται και μην συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία.