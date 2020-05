Κόσμος

Ομπάμα: καταστροφική η διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού από τον Τραμπ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει αναλάβει ενεργό δράση στην προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα εκτιμά ότι η διαχείριση της πανδημίας του νέου κορονοϊού από τον διάδοχό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν μια «απόλυτα χαοτική καταστροφή», όπως μεταδίδουν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτή τη δριμύτατη κριτική, την πιο σαφή μέχρι σήμερα εκ μέρους του, ο πρώην πρόεδρος την έκανε το βράδυ της Παρασκευής σε μια τηλεφωνική συζήτηση μισής ώρας με πρώην συνεργάτες της κυβέρνησής του. Η ηχογραφημένη συνομιλία περιήλθε στην κατοχή του Yahoo News.

Ο Ομπάμα επικαλέστηκε την αντίδραση της κυβέρνησης στην υγειονομική κρίση για να επισημάνει ότι είναι αναγκαίο να επιλέγονται οι σωστοί ηγέτες και κάλεσε τους πρώην συμβούλους του να συνταχθούν με την προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν, του πρώην αντιπροέδρου που διεκδικεί την προεδρία απέναντι στον Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Οι εκλογές που έρχονται, σε όλα τα επίπεδα, είναι τόσο σημαντικές επειδή δεν θα αντιμετωπίσουμε μόνο ένα πρόσωπο ή ένα πολιτικό κόμμα», φέρεται να είπε ο Ομπάμα. Εκτίμησε ότι ο πραγματικός εχθρός είναι η τάση «να είμαστε διχασμένοι, να βλέπουμε τους άλλους σαν εχθρούς».

Ο Ομπάμα, που παραμένει πολύ δημοφιλής στους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους, είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι ο Ρεπουμπλικάνος διάδοχός του «απέρριψε τις προειδοποιήσεις» για τον κίνδυνο της πανδημίας. Ο Τραμπ κατηγορείται από τους πολιτικούς αντιπάλους του ότι υποβάθμισε την απειλή και κατόπιν έδωσε αντιφατικές εντολές που προκάλεσαν σύγχυση.

Στη συζήτηση της Παρασκευής ο Ομπάμα αναφέρθηκε επίσης και στην αμφιλεγόμενη απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να βάλει στο αρχείο τις κατηγορίες σε βάρος του Μάικλ Φλιν, του πρώην συμβούλου του Τραμπ ο οποίος κατηγορήθηκε ότι είπε ψέματα στο FBI σχετικά με τις επαφές του με τον Ρώσο πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον.

«Δεν υπάρχει προηγούμενο, ένας άνθρωπος που κατηγορείται για ψευδορκία να γλιτώσει ατιμώρητος. Αυτό είναι το είδος της κατάστασης που αρχίζουμε να φοβόμαστε (…) ότι θα απειληθεί το κράτος δικαίου. Όταν παίρνουμε αυτόν τον δρόμο, αυτό μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα, το είδαμε αλλού», είπε, ζητώντας να μην υποτιμηθεί αυτό το γεγονός.

«Για αυτό θα περάσω όσο χρόνο χρειάζεται κάνοντας προεκλογική εκστρατεία, όσο εντατικά γίνεται, για τον Τζο Μπάιντεν», κατέληξε.