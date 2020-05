Πολιτική

Τσίπρας: Μεγαλύτερη πρόκληση η ανεργία λόγω κορονοϊού

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Την επικαιροποίηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και την άσκηση πίεσης στον πρωθυπουργό «έστω και τώρα να αφουγκραστεί την κραυγή αγωνίας των εργαζομένων», προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγηση του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «στην οικονομία τα πράγματα θα γίνονται κάθε μέρα και πιο δύσκολα», για να υπογραμμίσει ότι «εύκολες απαντήσεις δεν υπάρχουν, υπάρχουν όμως πολιτικές με εντελώς αντίθετο πρόσημο». «Πρωτοβουλίες και δημόσιες πολιτικές για τη στήριξη της κοινωνίας, των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή πολιτικές που αξιοποιούν την κρίση ως ευκαιρία για αναδιάρθρωση της οικονομίας και διάλυση της εργασίας;», σημείωσε.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι «αυτές τις μέρες θα επικαιροποιήσουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και να πιέσουμε έστω και τώρα τον κ. Μητσοτάκη να αφουγκραστεί την κραυγή αγωνίας των εργαζομένων». Υπογράμμισε ότι «μεγαλύτερη πρόκληση από όλες είναι η ανεργία, όπου με τις επιλογές της κυβέρνησης κινδυνεύει να χαθεί σε πέντε μήνες ό,τι καταφέραμε σε 5 χρόνια για τη μείωσή της».