Life

Δύσκολες ώρες για τον Μπεν Στίλερ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του, ο οποίος ήταν επίσης ηθοποιός . Τι έγραψε στο twitter ο διάσημος κωμικός.

Δύσκολες ώρες για τον πασίγνωστο ηθοποιό Μπεν Στίλερ καθώς έφυγε από τη ζωή , σε ηλικία 92 ετών, ο πατέρας του και επίσης ηθοποιός, Τζέρι Στίλερ

Με μία ανάρτηση στο Twitter ο Μπεν Στίλερ δημοσιοποίησε τον θάνατο του πατέρα του γράφοντας: «Με λύπη ανακοινώνω ότι ο πατέρας μου Jerry Stiller, έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια. Ήταν ένας φοβερός μπαμπάς και παππούς και ο πιο αφοσιωμένος σύζυγος στην Ανι για 62 χρόνια. Θα μας λείψει. Σ' αγαπώ μπαμπά».

O Τζέρι Στίλερ ήταν παντρεμένος για 62 χρόνια με την επίσης ηθοποιό Άννα Μιάρα Στίλερ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2015. Απέκτησαν δυο παιδιά, την Έιμι και τον Μπεν.