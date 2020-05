Πολιτική

Opinion: σταθερά διψήφιο το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ

Ποιο είναι το δημοφιλέστερο πρόσωπο. Τι λένε οι πολίτες για το άνοιγμα των σχολείων

Διαφορά άνω των 20 μονάδων μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει το βαρόμετρο της Opinion για τον Μάιο.

Δημοφιλέστερο πρόσωπο των ημερών είναι ο Σωτ. Τσιόδρας, ενώ ο κόσμος δεν επιθυμεί το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων

Αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ λαμβάνει με 40,2 % ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 20%. Έπονται: KKE 5%, ΚΙΝΑΛ 4,5%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4 % και ΜΕΡΑ 25 με 3 %

Για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων "δεν πρέπει ή μάλλον δεν πρέπει" λέει το 77% των πολιτών

Για την παραβίαση των μέτρων ασφαλείας στις πλατείες με συγκεντρώσεις όπως π.χ στην Αγία Παρασκευή το 74% λέει πως "πρέπει ή μάλλον πρέπει" να επιβάλλονται τα μέτρα και οι προβλεπόμενες ποινές

Το πρόσωπο των ημερών είναι σίγουρα ο Σωτ. Τσιόδρας για τον οποίο και την προσφορά του στην περίοδο της πανδημίας έχει θετική ή μάλλον θετική άποψη το 88% των πολιτών.

Δημοφιλέστεροι υπουργοί είναι :

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας με 60% θετικές γνώμες, 55% έχει ο ΥΠΕΣ Τάκης Θεοδωρικάκος , 54% ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας και 53% ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχ. Χρυσοχοΐδης.

