Πετρούνιας και Μιλλούση στο “Ενώπιος Ενωπίω”: Η φιλία, ο έρωτας και ο... πρωταθλητισμός (βίντεο)

Το «χρυσό» ζευγάρι της ενόργανης γυμναστικής μίλησε για τον «Γολγοθά» του πρωταθλητισμού και για την κοινή τους ζωή. Πως από φίλοι έγιναν ζευγάρι, και ποιος έκανε την πρώτη κίνηση.