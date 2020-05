Οικονομία

Πώς θα καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές λόγω αναστολής συμβάσεων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, με την οποία προσδιορίζεται η διαδικασία για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας.

Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής:

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους εργαζόμενους με αναστολή συμβάσεων εργασίας, προσδιορίζονται, μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), που υποβάλλονται για την αντίστοιχη μισθολογική περίοδο.

2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο, υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με κωδικό τύπου: 01 Κανονική, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, για το χρονικό διάστημα απασχόλησης έως την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, καταχωρίζονται στην ΑΠΔ τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησής τους.

3. Για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των ως άνω μισθωτών, καταχωρίζονται στην ΑΠΔ της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία του μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν, εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας.

Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης Μαρτίου 2020, η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται στην οικεία ΑΠΔ, η οποία δεν μπορεί να είναι, πριν από τις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Α.1. της αριθμ. 12998/232/23-3-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1078/Β΄/28-3-2020) ή πριν από την 21η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Α.2 της ίδιας απόφασης.

4. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες καταβάλλουν αποδοχές οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας σε εργαζομένους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών αυτών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες, καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

5. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες απασχολούν εκτάκτως με τηλεργασία εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή και οι οποίοι συνέχισαν να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών, που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες για το διάστημα διακοπής της αναστολής και έκτακτης παροχής τηλεργασίας, καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

6. Η προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020 και των συμπληρωματικών ΑΠΔ της ίδιας περιόδου, οι οποίες μπορεί να είναι περισσότερες από μία, παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2020 και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων είτε έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων στις σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει, μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 3,4 και 5 και αποστέλλει στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα δεδομένα που καταχωρούνται στις ΑΠΔ, διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών, καθώς και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και εισφορών που δηλώνονται, για τα οποία βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και, όπου απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.