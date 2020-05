Υγεία - Περιβάλλον

Η Ευρωκλινική Παίδων στηρίζει έμπρακτα “Το Χαμόγελο του Παιδιού” (εικόνες)

Αρωγός του Συλλόγου και μέσα στην πανδημία, η Ευρωκλινική δώρισε εκατοντάδες εμβόλια για παιδιά που τα έχουν ανάγκη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "η Ευρωκλινική Παίδων, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του Oργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, δωρίζει περισσότερα από 200 εμβόλια σε όσα παιδιά το έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο του ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί από τον Ιούλιο του 2018 σε παιδιά που φιλοξενούνται στις Δομές του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», της «Κιβωτού του Κόσμου» και της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» στην Αττική, η Ευρωκλινική Παίδων παραμένει, ακόμα και μέσα στην πανδημία, πιστή στη δέσμευσή της, στηρίζοντας έμπρακτα την άμεση ανάγκη για εμβολιασμό των παιδιών που φροντίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Τα εμβόλια αυτά στην πλειοψηφία τους θα αξιοποιηθούν από παιδιά προσφύγων, μεταναστών, έως 2 ετών, που στερούνται της πρόσβασης στην υγεία, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόληψη της υγείας τους. Όπως τονίζει άλλωστε και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας σε ομόφωνη απόφασή της, η διακοπή του εμβολιασμού ακόμα και για βραχύ χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση επινόσων ατόμων, να αυξήσει την πιθανότητα επιδημιών από νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό και να επιβαρύνει περαιτέρω το Σύστημα Υγείας.

Η Διευθύντρια του Παιδιατρικού Τμήματος της Ευρωκλινικής Παίδων κα Ελένη Τσάπρα δήλωσε: «Μετά από τις σχετικές ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ και του κου Σωτήρη Τσιόδρα, αποφασίσαμε ότι τα παιδιά κάτω από την ηλικία των δύο ετών πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα, έστω και στην εποχή της πανδημίας. Προχωρήσαμε λοιπόν σε μια δωρεά εμβολίων προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για να εξυπηρετηθούν όλα εκείνα τα παιδιά έως 2 ετών που έχουν ανάγκη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινικής κος Αντώνης Βουκλαρής δήλωσε: «Ο Όμιλος Ευρωκλινικής στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τα παιδιά που έχουν ανάγκη από εμβολιασμό, δωρίζοντας 210 εμβόλια στο πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας, τα παιδιά. Σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο η διασφάλιση της υγείας τους είναι πολυτιμότερη από ποτέ».

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος δήλωσε: «Η δωρεά εμβολίων από την Ευρωκλινική Παίδων αποδεικνύει έμπρακτα ότι στην εντατική και πολλές φορές αγωνιώδη προσπάθειά μας για τη θωράκιση της υγείας εκατοντάδων παιδιών που λόγω οικονομικών ή άλλων δυσκολιών δεν έχουν την κατάλληλη ιατρική μέριμνα, συναντούμε πολύτιμους συμμάχους. Μια σημαντική προσφορά που θα ενισχύσει την εμβολιαστική κάλυψη πολλών ακόμη παιδιών από το Πανελλήνιο Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του Οργανισμού μας, που ακόμη και σε αυτές τις κρίσιμες ώρες και παρά τις δυσκολίες συνεχίζει να εμβολιάζει και να παρέχει συνολική ιατρική φροντίδα στα παιδιά που έχουν ανάγκη».