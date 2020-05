Life

Queen: Δωρεάν πρόσβαση στο “Freddie Mercury Tribute Concert”

Καμπάνια για τη συγκέντρωση χρημάτων για τον κορονοϊό από τους Queen που "ανοίγουν" την πιο ιστορική τους συναυλία στο κοινό.

Οι Queen επιτρέψουν σήμερα 15 Μαΐου, στον λογαριασμό στο YouTube της μπάντας, πρόσβαση στο Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness του 1992, για να συγκεντρώσουν ποσό με το οποίο θα στηρίξουν τις προσπάθειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αντιμετώπιση της Covid-19.

Το live streaming της συναυλίας ξεκινά στις 14:00 EST και θα είναι διαθέσιμο για τις επόμενες 48 ώρες. Για κάθε δολάριο δωρεάς, κατά τη διάρκεια του streaming, η Google, η μητρική εταιρεία του YouTube, θα δωρίζει 2 δολάρια, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πρωτοβουλίας συγκέντρωσης χρηματικών ποσών Google/YouTube UN Foundation.

Η συναυλία είχε γίνει στο Wembley Stadium του Λονδίνου, στις 20 Απριλίου του 1992, αρκετούς μήνες μετά τον θάνατο του Freddie από περιπλοκές λόγω AIDS. Στο show, τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος -οι Brian May, Roger Taylor και John Deacon- έπαιξαν σειρά κλασικών τραγουδιών των Queen και άλλα τραγούδια, μαζί με τους David Bowie, Robert Plant, Roger Daltrey, Tony Iommi, James Hetfield, Seal, George Michael, Elton John, Axl Rose και Liza Minnelli. Ξεχωριστές περφόρμανς έδωσαν οι Metallica, U2, Def Leppard, Guns N' Roses και Spinal Tap. Τα έσοδα από τη συναυλία συνετέλεσαν στη δημιουργία του Mercury Phoenix Trust, το οποίο έχει προχωρήσει σε δωρεές που ξεπέρασαν τα 20 εκατ. δολάρια σε εκατοντάδες πρότζεκτ σε 57 χώρες, ως βοήθεια στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του AIDS.

Παρά το ό,τι η πανδημία υποχρέωσε τους Queen + Adam Lambert να αναβάλουν για το 2021 την τουρνέ Rhapsody, η μπάντα δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, με το κάθε μέλος να είναι σπίτι του σε εκούσια καραντίνα, ξαναδούλεψαν το «We Are the Champions» σε «You Are The Champions» για να συγκεντρώσουν ποσά για το COVID-19 Solidarity Response Fund του ΠΟΥ.