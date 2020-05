Life

“Europe Shine a Light” αντί για Eurovision

Ειδική εκπομπή δύο ωρών θα πάρει την θέση του μεγάλου τελικού του διαγωνισμού τραγουδιού.

Λόγω της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του νέου κορονοϊού, αυτή τη χρονιά η EBU σε συνεργασία με την ολλανδική τηλεόραση, διοργανώνει ειδική εκπομπή δύο ωρών με τον τίτλο «Europe Shine a Light» που θα αντικαταστήσει τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές, η ειδική εκπομπή που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το Web Tv της ΕΡΤ στις 22:00 θα έχει πολλή μουσική, σκηνοθετικά ευρήματα, παλιές και νέες συμμετοχές και πολλές εκπλήξεις.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η Stefania με το τραγούδι «Supergirl».

Από το Studio 21 του Hilversum οι Chantal Janzen, Edsilia Rombley (Eurovision 1998 και 2007) και Jan Smit, οι Ολλανδοί παρουσιαστές της φετινής Eurovision, θα μας παρουσιάσουν αποσπάσματα από τα 41 video clips, θα σχολιάσουν εναλλακτικά προσωπικά «postcards», θα ακούσουν μαζί μας μηνύματα ελπίδας από όλους τους φετινούς συμμετέχοντες, θα αναζητήσουν σε όλη την Ευρώπη παλιούς σταρ της Eurovision και θα «φωτίσουν» μοναδικά με ένα τραγούδι την Ευρώπη και την ελπίδα μας για το μέλλον, με τη συμμετοχή όλων!

Με τίτλο εμπνευσμένο από το νικητήριο τραγούδι της Μεγάλης Βρετανίας και της Katrina «Love Shine A Light» στη Eurovision του 1997, η παραγωγή της EBU θέλει να τιμήσει τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες των 41 εθνικών αποστολών που θα συμμετείχαν στο φετινό διαγωνισμό.

Χωρίς διαγωνιστικό μέρος και βαθμολογία, το Europe Shine a Light φιλοδοξεί να στείλει μήνυμα ενότητας στους Ευρωπαίους πολίτες μέσα από τη μουσική, να εμψυχώσει τους ήρωες της πρώτης γραμμής στη μάχη κατά της Covid-19 και να δώσει κουράγιο όχι μόνο στους λάτρεις του Διαγωνισμού, αλλά σε όλους εκείνους που έχουν μείνει σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τώρα καλούνται να παραμείνουν ασφαλείς στη νέα πραγματικότητα.