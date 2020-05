Κοινωνία

Υπουργείο Μετανάστευσης: επαναλειτουργία της υπηρεσίας Ασύλου

Παρατείνονται άδειες διαμονής και δελτία αιτούντων διεθνή προστασία…

Επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, η Υπηρεσία Ασύλου, με την προσέλευση στους χώρους εργασίας του 50% των προσωπικού της και τη χρήση των δυνατοτήτων τηλεργασίας για την αποφυγή συγχρωτισμού. Παράλληλα, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων υγειονομικής προστασίας από τον κορονοϊό. Επίσης, συνιστάται η χρήση μάσκας κατά την είσοδο στους χώρους της Υπηρεσίας Ασύλου.

Επιπροσθέτως, με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης τους, για 6 μήνες, η ισχύς των αδειών διαμονής, καθώς και των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθεί η διοικητική επιβάρυνση της Υπηρεσίας και θα διασφαλιστεί η εύρυθμη επαναλειτουργία της.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Ασύλου ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, καθώς παρήγαγε μέσα στον Απρίλιο 15.853 αποφάσεις ασύλου, έναντι 6.904 αποφάσεων τον Μάρτιο (αύξηση 129,62%).