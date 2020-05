Κόσμος

Δεκάδες εργάτες σκοτώθηκαν καθ’οδόν προς τη δουλειά (βίντεο)

Δραματική είναι η κατάσταση με την καραντίνα, που ωθεί δεκάδες χιλιάδες κόσμου στην Ινδία να μεταβαίνει στην επαρχία.

Τουλάχιστον 23 εργάτες σκοτώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν το φορτηγό που τους μετέφερε συγκρούστηκε με ένα άλλο φορτηγό, σε αυτοκινητόδρομο στη βόρεια Ινδία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι εργάτες ήταν μετανάστες και 20 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Τα αίτια του τροχαίο διερευνούνται.

Οι εργάτες είχαν ξεκινήσει από το Νέο Δελχί και πήγαιναν σε χωριά της Βεγγάλης.

Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες εργάτες έχουν επιστρέψει στα χωριά, αφού λόγω της καραντίνας για τον κορονοϊό, έχουν μείνει χωρίς δουλειές στις πόλεις.

Η κυβέρνηση έβαλε ειδικά δρομολόγια τρένων, όμως χιλιάδες εξακολουθούν να πηγαίνουν με φορτηγά ή λεωφορεία ή ακόμα και με τα πόδια στις επαρχίες της Ινδίας, ψάχνοντας για δουλειά.

Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί εκατοντάδες θάνατοι.