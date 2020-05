Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε γυναίκα που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ

Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων της νόσου COVID-19 στη χώρα μας.

Κατέληξε μία 46χρονη, που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου “Αγιος Δημήτριος” στη Θεσσαλονίκη, ανεβάζοντας σε 163 τον αριθμό των θυμάτων της νόσου COVID-19 στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη είχε υποκείμενα νοσήματα.

Στο ίδιο νοσοκομείο είχε αφήσει την τελευταία του πνοή και ένας 35χρονος, που είναι το νεαρότερο θύμα του ιού στη χώρα μας και δεν είχε υποκείμενα νοσήματα.