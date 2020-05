Life

Χοακίν Φίνιξ: Θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά

Ο Χοακίν Φίνιξ και η Ρούνεϊ Μάρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί μαζί, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Γονείς φαίνεται πως θα γίνουν "Το κορίτσι με το Τατουάζ" και ο "Τζόκερ". Και μάλιστα πολύ σύντομα, καθώς όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η Ρούνεϊ Μάρα διανύει ήδη τον έκτο μήνα εγκυμοσύνης τη, .

Την είδηση της εγκυμοσύνης δεν την έχει επιβεβαιώσει ούτε η μέλλουσα μαμά Μάρα, ούτε ο Χοακίν Φίνιξ. Ωστόσο, πριν από λίγες μόλις ημέρες οι παπαράτσι εντόπισαν την 35χρονη ηθοποιό στο Λος Άντζελες να κυκλοφορεί με φαρδιά και άνετα ρούχα και εξάχθηκαν τα ανάλογα συμπεράσματα. Οι ατζέντηδες των δύο ηθοποιών επίσης δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο για την είδηση της εγκυμοσύνης.

Ο 45χρονος πρωταγωνιστής του Τζόκερ και η διάσημη ηθοποιός είναι ζευγάρι εδώ και τρία χρόνια. Τον περασμένο Ιούλιο έγινε γνωστό ότι αρραβωνιάστηκαν.