Τεχνολογία - Επιστήμη

Εφιαλτική πρόβλεψη για 8 Ρίχτερ στην Κρήτη έκανε Τούρκος σεισμολόγος

Μιλώντας στο CNN Turk, προειδοποίησε πως ο σεισμός θα επηρεάσει σοβαρά και την Τουρκία.

Με αφορμή τις τακτικές “επισκέψεις” του Εγκέλαδου, το τελευταίο διάστημα, στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κρήτης, Τούρκος σεισμολόγος βρήκε την ευκαιρία να κάνει μία εφιαλτική πρόβλεψη για σεισμό μεγέθους ακόμη και 8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Μιλώντας στο CNN Turk, ο Σουκρού Ερσόι αναφέρθηκε στο ρήγμα που ξεκινάει, όπως είπε, από το Ιόνιο, περνάει από την Κρήτη, την Κάρπαθο και τη Ρόδο και φθάνει μέχρι τα ανοικτά του Φετίγιε (Μάκρη) στα τουρκικά παράλια.

Εστιάζοντας στη θαλάσσια περιοχή, ανοικτά της Κρήτης, ο Τούρκος σεισμολόγος υποστήριξε πως το ρήγμα μπορεί να δώσει πολύ ισχυρό σεισμό, ακόμη και της τάξης των 8 Ρίχτερ, που θα επηρεάσει φυσικά και την γειτονική χώρα.

Απέφυγε, ωστόσο, να προσδιορίσει χρονικά την πρόβλεψή του.