“The 2Night Show”: Λαμπεροί καλεσμένοι την Τετάρτη (εικόνες)

Ποιους υποδέχεται απόψε στο πλατό της εκπομπής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Παύλος Ορκόπουλος , ο τηλεοπτικός «Νέστορας Φαναριώτης» από τις «Άγριες Μέλισσες», μιλά για την αγαπημένη του σύζυγο και επίσης ηθοποιό, Νίκη Χατζίδου και αποκαλύπτει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τι γράφει στο ραβασάκι που της αφήνει κάθε πρωί, δίπλα από την κούπα με τον καφέ της. Μαζί με τον Γρηγόρη, κάνουν μια αναδρομή στο παρελθόν και την πολυετή καριέρα του στην υποκριτική, καθώς και στους ρόλους που τον έχουν στιγματίσει.

Τέλος, αποκαλύπτει τις καταιγιστικές εξελίξεις που έρχονται στα επόμενα επεισόδια των «Άγριων Μελισσών».

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η παρουσιάστρια περιγράφει πώς πέρασε στην καραντίνα, αναφέρεται στη συμμετοχή της στο «Just The 2 Of Us» και τις αυστηρές κριτικές , ενώ εξηγεί τους λόγους που δεν ενοχλείται από τα σχόλια της κριτικής επιτροπής.

Τέλος, επιλέγει με τη βοήθεια του Γρηγόρη, τραγούδια που θα αφιέρωνε σε πρόσωπα της επικαιρότητας.

Η Αλεξάνδρα Καϋμένου έρχεται στο «The 2Night Show» και δίνει την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη. Η δημοσιογράφος μιλά για την ένταξή της στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τη συνεργασία της με τον Γιώργο Παπαδάκη και... το πρωινό ξύπνημα. Επίσης, εξηγεί τους λόγους που απέρριψε την ψυχαγωγία για χάρη της ενημέρωσης.

Τέλος, αναφέρεται στον σύντροφό της, ενώ δεν αποκλείει την πιθανότητα να αποκτήσει παιδιά και μια μεγάλη οικογένεια στο μέλλον.

